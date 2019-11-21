2019-11-21T14:56:34+03:00
Общество

В Уфе представили проект российского аналога «Википедии»

Большая российская энциклопедия оценивается в 2 млрд рублей, а над его созданием будут трудиться 150 ученых
Антон Смирницкий
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Создатели российского аналога "Википедии" обещают стопроцентную достоверностьСоздатели российского аналога "Википедии" обещают стопроцентную достоверностьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Уфе торжественно представили новый проект российского аналога «Википедии». Как рассказал один из авторов идеи, главный редактор «Большой российской энциклопедии» Сергей Кравец, стоимость проекта обойдется бюджету в 2 млрд рублей, а над его созданием будут трудиться 150 лучших ученых-энциклопедистов. Главным отличием нового проекта от «Википедии» станет стопроцентная достоверность информации, основанная на перепроверенных фактах.

Особое внимание авторы идеи уделили распределению контента портала по областям знаний. Например, информация об истории и археологии займет 21% в «Большой российской энциклопедии», наука о человеке и обществе – 9%, а научные материалы о Земле и природе – 8%. Также планируются такие разделы, как литература и лингвистика, физика и математика, музыка, биология и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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