В Уфе представили проект российского аналога «Википедии»

СЕГОДНЯ 14:56 2019-11-21T14:56:34+03:00

Большая российская энциклопедия оценивается в 2 млрд рублей, а над его созданием будут трудиться 150 ученых

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В Уфе торжественно представили новый проект российского аналога «Википедии». Как рассказал один из авторов идеи, главный редактор «Большой российской энциклопедии» Сергей Кравец, стоимость проекта обойдется бюджету в 2 млрд рублей, а над его созданием будут трудиться 150 лучших ученых-энциклопедистов. Главным отличием нового проекта от «Википедии» станет стопроцентная достоверность информации, основанная на перепроверенных фактах.

Особое внимание авторы идеи уделили распределению контента портала по областям знаний. Например, информация об истории и археологии займет 21% в «Большой российской энциклопедии», наука о человеке и обществе – 9%, а научные материалы о Земле и природе – 8%. Также планируются такие разделы, как литература и лингвистика, физика и математика, музыка, биология и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU