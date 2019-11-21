Башкирия и Австрия подписали два меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве

СЕГОДНЯ 13:47 2019-11-21T13:47:19+03:00

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На презентации экономического и инвестиционного потенциала Башкирии в городе Вене между представительствами Австрии и республики были подписаны два меморандума.

Первый договор был заключен между Госкомитетом Башкирии по торговле и защите прав потребителей и «АгрармарктАвстрия Маркетинг». «Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве» в области сельскохозяйственного маркетинга предполагает, что стороны будут обмениваться информацией, опом и экспертами».

Второе соглашение подписали «Башплемсервис» и Центральное объединение австрийских скотоводов. Документом предусматриваются консультации по вопросам аграрной формы, все тот же обмен опытом и обучение персонала, импорт австрийского скота для мясного и молочного производства и экспертная поддержка предприятий.

Напомним, комплексная презентация инвестиционного и экономического потенциала Башкирии в столице Австрии стартовала 19 ноября. Сегодня проходит последний день мероприятия. Делегацию республики возглавил вице-премьер Андрей Назаров. Вместе с ним в Вену приехали руководители региональных минэкономразвития, госкомитета по внешнеэкономическим связям и госкомитета по торговле.

ИСТОЧНИК KP.RU