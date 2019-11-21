При столкновении двух легковушек в Уфе пострадали парень с девушкой

СЕГОДНЯ 13:10 2019-11-21T13:10:43+03:00

ДТП случилось на выезде с территории автозаправки

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В Уфе при столкновении двух легковушек пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.

Авария случилась накануне, 20 ноября, в седьмом часу вечера. По данным дорожной полиции, напротив дома №11 по улице Авроры столкнулись Mazda CX-5 и вазовская «четырнадцатая». Иномарка перед ДТП выезжала с территории автозаправочной станции.

Медицинская помощь потребовалась 21-летнему водителю отечественного авто и его 23-летней пассажирке. К счастью, они отделались только ушибами.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 12 ДТП, в которых 17 человек получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU