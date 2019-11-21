«Пропустите! В туалет хочу!»: уфимцы устроили гигантскую давку из-за изменения цен на медсправки

СЕГОДНЯ 10:47 2019-11-21T11:24:38+03:00

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Уфимцы устроили настоящую толкучку, чтобы получить справку у нарколога для водительского удостоверения. Дело в том, что совсем скоро цены на справки повысятся в несколько раз, и чтобы сэкономить, люди готовы часами стоять в очередях.

Горожане выстраиваются в многометровую "змейку" еще на улице с самого утра. В узких коридорах медучреждений не протолкнуться: сплошной шум и гам. Некоторых чуть ли не вдавливают в стену - настолько здесь тесно. Нервы людей не выдерживают, кто-то срывается на крик.

– Пропустите! В туалет хочу! – кричит посетительница, пытаюсь протолкнуться сквозь огромную толпу людей. В ответ ей говорят, что уборная находится в другом здании.

В узких коридорах медучреждения не протолкнутьсяФото: Рустем АХУНОВ

Чтобы снять происходящее на камеру и показать весь масштаб очередей, людям приходится вытягивать руку вверх. Десятки видео - и не только из Башкирии - загружаются в соцсети. Свидетели сообщают, что особо ушлые горожане готовы продать свои места за кругленькую сумму. По сравнению с тем, что сейчас происходит в диспансерах по всей России, очереди за новыми айфонами - это детский лепет.

В чем, собственно, дело. По новым правилам, которые утвердил минздрав, водителей обяжут проходить не только собеседования с врачами и проверку зрения, но и сдавать мочу и кровь на предмет наличия наркотиков. Стоимость справки по новым ценам может возрасти в разы – до 5300 рублей (категории А и В) и до 7200 (категории С, D, E). Сейчас ее ценник колеблется от 350 до 1000 рублей. С этим и связан ажиотаж: люди пытаются получить медицинский документ по старым, еще действующим ценам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/745119" frameborder="0"></iframe> Очереди к наркологу в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU