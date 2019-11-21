В Башкирии учительница в сердцах накричала на школьника, конфликт дошел до главы республики

СЕГОДНЯ 12:13 2019-11-21T12:13:02+03:00

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Неприятный инцидент произошел перед началом осенних каникул в одной из уфимских школ. Там учитель оставил учеников, проваливших контрольную, убираться в классе после уроков. Один из школьников возмутился: почему работать должны только те, кто не справился с заданием, и предложил привлечь к уборке и остальных ребят. Между подростком и учителем завязался спор, в ходе которого педагог не смогла совладать со своими эмоциями и в сердцах накричала на ученика перед всем классом

Оскорбленный подросток решил не спускать ситуацию на тормозах и написал обращение с просьбой защитить его честь и достоинство на странице Радия Хабирова в социальных сетях. Тогда в непростой ситуации пришлось разбираться руководству республики и детскому омбудсмену Башкирии Милане Скоробогатовой.

- Мы выехали в школу для решения конфликта, разговаривали лично с мальчиком, его мамой, учителем и администрацией школы, психологом и социальным педагогом. Взрослые и ребенок были заинтересованы в решении этого вопроса. С мальчиком разговаривала, как с родным сыном – об оценках, пропусках, вообще о жизни и отношениях. Говорили о том, как развивать в себе волю, настойчивость, целеполагание – все те качества, которыми обладает лидер. Конфликт был полностью исчерпан, - рассказала позже уполномоченный по правам ребенка в Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU