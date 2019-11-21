Могла задохнуться во сне: в одном из сел Башкирии обнаружили труп младенца

СЕГОДНЯ 08:57 2019-11-21T09:02:03+03:00

На теле мертвой девочки не было видимых телесных повреждений

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В минувший вторник, 19 ноября, в одном из домов села Мраково Кугарчинского района был обнаружен труп младенца. По предварительной информации, мертвую малышку ранним утром увидели родители.

Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщил, что на девочке не было видимых телесных повреждений – не исключено, что она могла задохнуться во сне. Известно, что погибшей в конце прошлого месяца исполнилось всего полгода.

С места происшествия правоохранители в составе сотрудников полиции и следственного комитета изъяли одежду ребенка. Его тело было передано на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы специалисты смогли назвать точную причину смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU