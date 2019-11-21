Уфимка отдала интернет-альфонсу 300 тысяч рублей за обещание жениться

СЕГОДНЯ 10:21 2019-11-21T10:21:44+03:00

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Жительница Уфы купилась на посулы ухажера из интернета и осталась без денег.

Как рассказали в МВД Башкирии, 29-летняя уфимка познакомилась с молодым человеком в соцсетях. Отношения развивались быстро, вскоре тот предложил ей руку, сердце и переезд к нему в другую страну. Однако прежде влюбленные решили увидеться на территории девушки, вот только долететь до нее мужчина не мог - нужны были деньги. Доверчивая уфимка скидывала ему разные суммы, но когда траты достигли 300 тысяч рублей кавалер вдруг пропал. Осознав, что попалась за удочку афериста, женщина пошла в полицию.

В отношении алчного ухажера завели дело по статье «Мошенничество». Теперь альфонса ищет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU