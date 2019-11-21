2019-11-21T07:26:31+03:00
Общество

Рыжая лисица вышла на прогулку по центру города в Башкирии

Пушистый зверек пробежался по Агидели
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Все чаще представители дикой природы наведываются в города Башкирии. На днях очередного такого "гостя" заметили жители Агидели. Рыжая лиса под покровом сумерек прогуливалась почти в центре города.

Снимки пушистой хищницы появились в местном паблике в соцсетях. На них видно, как лиса спокойно исследует незнакомую территорию. По словам горожан, ее родня наведывается в город не первый год. Судя по всему, животное пришло из леса в поисках пищи.

Одна из подписчиц рассказала, что лисица на ее глазах решила поохотиться на дворняжку.

- Сама только что видела, она за собакой гналась, - написала женщина.

Напомним, ранее в Уфе рыжая гостья устроила охоту на дворового кота. Усатому пришлось спасаться бегством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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