В Башкирии бизнесмен-аноним подарил многодетной семье коттедж

СЕГОДНЯ 07:03 2019-11-21T07:03:27+03:00

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Семья Хакимовых их Гафурийского района Башкирии неожиданно стала обладателем коттеджа на 160 "квадратов". Подарок им сделал некий бизнесмен, пожелавший остаться неизвестным.

До этого семья с пятью детьми жила в аварийном деревянном доме, который разваливался на глазах. Денег для ремонта или переезда у Хакимовых не было: глава семьи находится на инвалидности, а мама живет на пособие. Но помощь пришла откуда не ждали. Местный предприниматель, узнавший о непростой ситуации в семье, купил им коттедж. Как сообщает ГТРК "Башкортостан", сертификат Хакимовым вручили на форуме в честь Дня матери в Дюртюлях.

- Кто-то делает добро и молчит об этом. Аллах видит, так говорят. Не ради себя, не ради карьеры, а ради других, от всего сердца, - прокомментировала подарок многодетная мама Дина Хакимова.

ИСТОЧНИК KP.RU