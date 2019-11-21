2019-11-21T06:38:01+03:00
Общество

В Уфе школьникам приходится переобуваться на улице в мороз

Родители учеников высказали возмущение в соцсетях
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Несмотря на почти 20-градусные морозы, ученики гимназии №158 в Уфе вынуждены надевать сменную обувь прямо на улице. По словам уфимки Натальи Нурмухаметовой, такая ситуация складывается уже второй год подряд "из-за толкучки и нехватки мест в школе". При этом женщина уверена, что руководство учреждения могло бы расширить входную зону, но почему-то ничего не предпринимает. Свое возмущение ситуацией женщина выразила в соцсетях и нашла отклик.

- Там в фойе малюсенький пятачок, огороженный металлическими ограждениями (которые, кстати, никак не отодвигаются, так как намертво вкручены в пол). Пропускная система в виде турникетов, которые переворачиваются настолько туго,что на бёдрах остаются синяки! - пожаловалась в комментариях другая родительница Вероника Кашапова.

Однако некоторые пользователи предположили, что толкучку провоцируют сами родители.

- На одного ребенка трое встречающих, где место взять, - задалась вопросом Анна Третьякова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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