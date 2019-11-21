Тренер погибшей в Башкирии 14-летней горнолыжницы не признал своей вины

СЕГОДНЯ 06:11 2019-11-21T06:11:26+03:00

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Верховный суд Башкирии изменил приговор тренеру горнолыжной команды, чья воспитанница разбилась во время спуска на "Банном". Трагедия случилась 17 января 2018 года. Тренер направил своих подопечных на трассу №4 - спуск средней сложности, популярный у опытных лыжников - хотя рядом была более подходящая трасса.

14-летняя девочка слишком разогналась, не справилась со скоростью и вылетела со склона. Она ударилась головой о камень и к прибытию врачей была уже мертва.

Ответственность за гибель спортсменки возложили на тренера. Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы и на такой же срок запретил проводить занятия с юными горнолыжниками. Однако мужчина себя виновным не признал, его защита попыталась оспорить приговор и добилась послаблений.

Как сообщает издание magcity174.ru со ссылкой на представителя Верховного суда Башкирии Вадима Хабирова, из приговора исключен запрет на посещение мест проведения спортивных мероприятий для детей. При этом тренировать ребят он по-прежнему не сможет.

ИСТОЧНИК KP.RU