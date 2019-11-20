В Башкирии браконьеры стреляли кабанов с вертолета

СЕГОДНЯ 19:02 2019-11-20T19:02:28+03:00

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Накануне инспекторы Управления по охране животного мира выявили группу мужчин, которая охотилась с вертолета в Архангельском районе. Напомним, что отстрел хищных животных с применением транспорта и авиасредств запрещен.

При осмотре в кабине воздушного судна инспекторы обнаружены расчехленные и заряженные охотничьи ружья, а в кузове квадроцикла - тушу кабана с огнестрельным ранением.

Сейчас в МВД организована доследственная проверка по ст. 258 УК РФ (незаконная охота), ход и результаты которой находятся на контроле природоохранной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU