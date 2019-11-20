Уроженец Молдавии ограбил в Башкирии пенсионерку и вытащил из банкомата полмиллиона рублей
Приехавший из Молдавии мужчина ограбил в Башкирии пенсионерку и вытащил из банкомата полмиллиона рублей. Его причастность к преступлениям установили, когда он уже сидел в тюрьме. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.
Над установлением причастности мужчины к преступлениям четырехлетней давности работали сотрудники уголовного розыска и следственного комитета. Примечательно, что сам подозреваемый и так сидел в колонии за разбой.
Правоохранители выяснили, что 23 апреля 2015 года 36-летний подозреваемый совершил разбойное нападение на тогда еще 76-летнюю бабушку, которая работала охранником в уфимской поликлинике. Спустя четыре дня, 27 апреля, мужчина оказался уже в другом районе республики – Гафурийском. В небольшом селе Янгискаин он замахнулся на банкомат местной финансовой организации. Злоумышленник вытащил оттуда кассеты с деньгами на общую сумму в 540 тысяч рублей.
Сейчас обвиняемый находится в следственном изоляторе. В колонию он может вернуться с уже увеличившимся сроком заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU