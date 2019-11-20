2019-11-20T18:20:39+03:00
Происшествия

Уроженец Молдавии ограбил в Башкирии пенсионерку и вытащил из банкомата полмиллиона рублей

Причастность мужчины к преступлениям установить, когда тот уже сидел в тюрьме
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчину перевели в следственный изоляторМужчину перевели в следственный изолятор
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Приехавший из Молдавии мужчина ограбил в Башкирии пенсионерку и вытащил из банкомата полмиллиона рублей. Его причастность к преступлениям установили, когда он уже сидел в тюрьме. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Над установлением причастности мужчины к преступлениям четырехлетней давности работали сотрудники уголовного розыска и следственного комитета. Примечательно, что сам подозреваемый и так сидел в колонии за разбой.

Правоохранители выяснили, что 23 апреля 2015 года 36-летний подозреваемый совершил разбойное нападение на тогда еще 76-летнюю бабушку, которая работала охранником в уфимской поликлинике. Спустя четыре дня, 27 апреля, мужчина оказался уже в другом районе республики – Гафурийском. В небольшом селе Янгискаин он замахнулся на банкомат местной финансовой организации. Злоумышленник вытащил оттуда кассеты с деньгами на общую сумму в 540 тысяч рублей.

Сейчас обвиняемый находится в следственном изоляторе. В колонию он может вернуться с уже увеличившимся сроком заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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