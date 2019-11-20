2019-11-20T17:33:12+03:00
Общество

«Это сделано путем опыта и ошибок»: пациенту поликлиники в Башкирии закрепили датчики для сердца скотчем

В ситуации попыталась разобраться дочь пожилого мужчины [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот видеофото: скриншот видео
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Пожилому мужчине в стерлитамакской поликлинике прикрепили датчики для сердца скотчем. Разбираться в ситуации пришла дочь пациента. Результат работы врачей она показала на камеру.

– Людей обклеивают не лейкопластырем, как положено, а скотчем. За данную услугу мы заплатили полторы тысячи рублей. Причем нас оповестили перед самой процедурой, перед установкой датчиков. Как будто не человек перед ними, а картонная коробка, – негодует женщина на видео, опубликованном «Вести-Башкортостан».

По ее словам, есть и другие люди, которых таким же образом обклеили. При этом на записи видно, что лоскуты красного скотча занимают чуть ли не всю площадь туловища мужчины и еле держатся на нем. После этого горожанка обратилась и к самим медикам за объяснением. Сотрудница поликлиники ответила, что лейкопластырь держит хуже скотча, поскольку сильно намокает, когда человек потеет.

– Лейкопластырь у нас есть, нам его не жалко, но он намокает от пота человека. Это сделано путем опыта и наших ошибок. Тело человека от этого не страдает, и цвет даже не так принципиален, – говорит на видео медработница. – Для меня и доктора важен результат, чтобы наши электроды находились там, где положено.

В стерлитамакской поликлинике мужчину обклеили скотчем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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