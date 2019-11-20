Глава Башкирии рассказал о субсидировании восьми авиарейсов и попросил федеральную поддержку для еще шести

СЕГОДНЯ 19:40 2019-11-20T19:40:19+03:00

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Накануне, 19 ноября, на международном форуме «Транспорт России» глава Башкирии Радий Хабиров встретился с руководителем Росавиации Александром Нерадько. Они обсудили развитие региональных авиаперевозок и уфимскую воздушную гавань.

Руководитель республики сообщил, что из бюджета региона на следующий год было выделено 180 млн рублей на субсидирование рейсов по восьми направлениям, среди которых Оренбург, Самара, Нижний Новгород, Пермь, Волгоград, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Краснодар. Тем не менее республиканской маршрутной сети и региональным перевозкам, считает Хабиров, необходимо расширяться еще больше. Он попросил оказать федеральную поддержку в части субсидирования еще шести направлений. О какой именно сумме идет речь, пока неясно.

На встрече глава Башкирии также отметил, что в международном аэропорту «Уфа» ежегодно растет число пассажиров. На данный момент этот показатель уже перевалил за 3 млн человек. В связи с этим главной воздушной гавани республики нужна дальнейшая реконструкция, предусматривающая модернизацию рулежных дорожек и расширение перрона.

ИСТОЧНИК KP.RU