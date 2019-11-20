2019-11-20T18:00:36+03:00
Общество

Депутаты Горсовета Уфы забрали мандат у экс-главы онкодиспансера

Заявление об уходе подал сам Руслан Султанов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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vk.com // Руслан Султановvk.com // Руслан Султанов
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Сегодня, 20 ноября, на 47-м заседании Горсовета депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Руслана Султанова, бывшего главврача Республиканского окнодиспансера. Как пояснили в пресс-службе органа власти, депутат «Единой России» сам подал заявление об уходе. Его мандат будет передан другому депутаты, входящему в список партии.

Руслан Султанов, будучи главным онкологом Башкирии, был избран депутатом в Горсовет Уфы IV созыва на выборах 2016 года. Пост главврача диспансера он оставил в мае текущего года.

Издание «Ъ-Уфа» уточняет, что уход депутата связан со сменой жительства. К слову, Султанов был среди трех кандидатов, претендовавших на должность главы министерства здравоохранения в Нижегородской области, однако в конечном итоге кресло занял другой соискатель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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