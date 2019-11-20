В Башкирии ударят тридцатиградусные морозы
Республиканские синоптики дали уточненный прогноз назавтра, 21 ноября
Грядущей ночью заметно похолодаетФото: Рустем АХУНОВ
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Синоптики Башгидромета рассказали, чего ждать от погоды завтра, 21 ноября. В республике ударят тридцатиградусные морозы – но только в ночное время.
По прогнозам специалистов, в республике будет малооблачно, обильных осадков не ожидается. Северный и северо-западный ветра стихнут, их максимальная скорость не превысит 7 метров в секунду.
Грядущей ночью заметно похолодает: термометр покажет -20, -25°. По востоку температура упадет до -26, -31°. Днем будет немного теплее, -12, -17°. На отдельных участках автодорог сохранится гололедица.
ИСТОЧНИК KP.RU