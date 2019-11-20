В Башкирии скончался мужчина, которого избитым до неузнаваемости выкинули из машины
В Башкирии неизвестные жесткого избили мужчину и, выбросив из машины, оставили его умирать. Позже он скончался в приемном покое больницы.
Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, днем 17 ноября избитого до неузнаваемости 55-летнего мужчину нашли в селе Яныбаево Дуванского района. Местные жители вызвали скорую помощь. В 15:40 медики доставили пострадавшего в ЦРБ. Там ему поставили несколько диагнозов, в числе которых закрытая черепно-мозговая травма, вдавленный перелом левого скулового комплекса, подкожная гематома на лбу. Врачи не смогли спасти мужчину, и в 23:20 он скончался в приемном покое.
В социальной сети о произошедшем рассказали сельчане Яныбаево. По их словам, погибшего в тот день выбросили из машины – предположительно, белой Шевроле.
– За рулём был мужчина цыганской национальности, – уточняет местный житель, пожелавший остаться анонимным.
В Следственном комитете Башкирии подтвердили смерть мужчины. По данному факту проводится проверка. Тело передано на судебно-медицинскую экспертизу, где будет установлена точная причина смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU