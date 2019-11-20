2019-11-20T14:02:24+03:00
Происшествия

В Башкирии скончался мужчина, которого избитым до неузнаваемости выкинули из машины

Погибшему диагностировали множественные травмы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В СК по Башкирии подтвердили смерть мужчиныВ СК по Башкирии подтвердили смерть мужчиныФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Башкирии неизвестные жесткого избили мужчину и, выбросив из машины, оставили его умирать. Позже он скончался в приемном покое больницы.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, днем 17 ноября избитого до неузнаваемости 55-летнего мужчину нашли в селе Яныбаево Дуванского района. Местные жители вызвали скорую помощь. В 15:40 медики доставили пострадавшего в ЦРБ. Там ему поставили несколько диагнозов, в числе которых закрытая черепно-мозговая травма, вдавленный перелом левого скулового комплекса, подкожная гематома на лбу. Врачи не смогли спасти мужчину, и в 23:20 он скончался в приемном покое.

В социальной сети о произошедшем рассказали сельчане Яныбаево. По их словам, погибшего в тот день выбросили из машины – предположительно, белой Шевроле.

– За рулём был мужчина цыганской национальности, – уточняет местный житель, пожелавший остаться анонимным.

В Следственном комитете Башкирии подтвердили смерть мужчины. По данному факту проводится проверка. Тело передано на судебно-медицинскую экспертизу, где будет установлена точная причина смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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