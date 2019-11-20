В Башкирии хотят запретить продажу алкоголя еще на два часа
В Уфе на заседании проекта «Трезвый Башкортостан» предложили запретить продажу алкоголя еще на два часа.
Напомним, что сейчас в республике невозможно легально купить алкоголь в промежуток с 22 до 12 часов. Участники проекта «Трезвый Башкортостан» этого показалось мало.
- Участники считают целесообразным увеличить время запреты продажи алкоголя с 12 до 14 часов, - сообщается на сайте Госсобрания Башкирии.
Также участники проекта намерены привести точки по продаже алкоголя в Башкирии к «общему знаменателю», создав единые правила размещения магазинов не менее чем в 150 метрах от учебных заведений.
Актуальность новых мер, по мнению участников «Трезвого Башкортостана», вызвана печальной статистикой «пьяных» преступлений в региона – Башкирия уже четвертый год лидирует по этому печальному показателю.
ИСТОЧНИК KP.RU