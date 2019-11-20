2019-11-20T13:21:16+03:00
Общество

В Башкирии хотят запретить продажу алкоголя еще на два часа

Координатор проекта «Трезвый Башкортостан» провел очередное заседание
Рустем АХУНОВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Уфе на заседании проекта «Трезвый Башкортостан» предложили запретить продажу алкоголя еще на два часа.

Напомним, что сейчас в республике невозможно легально купить алкоголь в промежуток с 22 до 12 часов. Участники проекта «Трезвый Башкортостан» этого показалось мало.

- Участники считают целесообразным увеличить время запреты продажи алкоголя с 12 до 14 часов, - сообщается на сайте Госсобрания Башкирии.

Также участники проекта намерены привести точки по продаже алкоголя в Башкирии к «общему знаменателю», создав единые правила размещения магазинов не менее чем в 150 метрах от учебных заведений.

Актуальность новых мер, по мнению участников «Трезвого Башкортостана», вызвана печальной статистикой «пьяных» преступлений в региона – Башкирия уже четвертый год лидирует по этому печальному показателю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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