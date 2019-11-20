2019-11-20T13:00:05+03:00
Общество

В Башкирию пришли зимние холода: при какой температуре можно не ходить в школу

Правила диктует федеральный стандарт
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Школьники младшего звена могут остаться дома при температуре в -25 градусовШкольники младшего звена могут остаться дома при температуре в -25 градусовФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В связи с приходом морозов в Башкирию вновь стал актуальным вопрос, при какой температуре школьники могут на законных основаниях прогулять занятия.

Данная норма регулируется федеральным стандартом. Так, учащиеся 1-4 классов городских школ могут отсидеться дома, если столбик термометра покажет -25 градусов или ниже. Детям из сельских школ разрешается пропустить уроки при температуре в -23 градуса.

Школьникам среднего звена – 5-9 классы – рекомендуется оставаться дома, если на улице -25 градусов (для сел) или -27 (для городов). Чтобы прогулять занятия ученикам предвыпускных, 10-11 классов, нужно чтобы за окном было как минимум -30 градусов (для сел) или -32 градуса (для городов).

Тем не менее в ближайшее время откосить от посещения школы вряд ли получится. Завтра, 21 ноября, температура воздуха в среднем по республике в дневное время составит -11,-16°, а 22 числа и того теплее, -7, -12°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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