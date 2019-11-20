2019-11-20T12:25:19+03:00
Общество

49 млн рублей долгов за коммуналку списали жителям Уфы в этом году

Горожанам, вовремя оплатившим задолженности по ЖКХ, «простили» пени
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В мэрии подвели итоги двух акцийВ мэрии подвели итоги двух акцийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уфимцам списали 49 млн рублей долгов по ЖКХ за погашенные задолженности. Накануне, 19 ноября, на оперативном совещании в мэрии глава ЕРКЦ Айгуль Винникова подвела итоги ежегодно проводимых акций «Весна без долгов по квартплате!» и «Встретим осень без долгов по квартплате».

Акции предполагают списание пени, начисленных за просрочку платежей, тем жильцам, кто полностью оплатил основную сумму долга. Так, в рамках «Весны без долгов по квартплате!» уфимцам списали 30 млн рублей пени за погашение задолженности в 148 млн. По акции «Встретим осень без долгов» горожане оплатили 51 млн рублей долга, за что им «простили» 19 млн рублей неустойки. В общей сложности жителям столицы Башкирии списали 49 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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