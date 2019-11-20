2019-11-20T11:13:55+03:00
Происшествия

Момент поджога автомобилей на стоянке в Башкирии попал на камеру видеонаблюдения

Сотрудники МЧС смогли ликвидировать пожар в течение 50 минут
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот видео очевидцафото: скриншот видео очевидца
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Минувшей ночью, 20 ноября, на стоянке автоцентра по улице Прибрежной в городе Стерлитамаке неизвестный спалил несколько автомобилей. Момент поджога зафиксировала камера наружного наблюдения. Запись была опубликована в социальной сети ВКонтакте.

На видео можно заметить, что злоумышленник в белом костюме и с рюкзаком за спиной последовательно поджигает капоты двух внедорожников (третью он поджег за кадром). Когда дело было сделано, мужчина крадучись скрылся с места преступления.

В Стерлитамаке неизвестный поджег автомобили // 20.11.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе МЧС Башкирии. Сообщение о горении автомобилей поступило на пульт диспетчера в 00:21. На место были направлены спасатели, полицейские и медики. Когда экстренные службы приехали на стоянку, горели все три авто: Volkswagen Tiguan и Tuareg, а также Land Rover Discovery.

В Стерлитамаке неизвестный поджег автомобили (видео очевидца) // 20.11.

Пожар сотрудникам аварийного ведомства удалось ликвидировать в течение 50 минут. Судя по фотографиям с места происшествия, больше всего досталось внедорожнику Tiguan. В настоящий момент полицейские разыскивают злоумышленника.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

ИСТОЧНИК KP.RU

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