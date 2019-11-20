Момент поджога автомобилей на стоянке в Башкирии попал на камеру видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 10:43 2019-11-20T11:13:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшей ночью, 20 ноября, на стоянке автоцентра по улице Прибрежной в городе Стерлитамаке неизвестный спалил несколько автомобилей. Момент поджога зафиксировала камера наружного наблюдения. Запись была опубликована в социальной сети ВКонтакте.

На видео можно заметить, что злоумышленник в белом костюме и с рюкзаком за спиной последовательно поджигает капоты двух внедорожников (третью он поджег за кадром). Когда дело было сделано, мужчина крадучись скрылся с места преступления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/744899" frameborder="0"></iframe> В Стерлитамаке неизвестный поджег автомобили // 20.11.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе МЧС Башкирии. Сообщение о горении автомобилей поступило на пульт диспетчера в 00:21. На место были направлены спасатели, полицейские и медики. Когда экстренные службы приехали на стоянку, горели все три авто: Volkswagen Tiguan и Tuareg, а также Land Rover Discovery.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/744900" frameborder="0"></iframe> В Стерлитамаке неизвестный поджег автомобили (видео очевидца) // 20.11.

Пожар сотрудникам аварийного ведомства удалось ликвидировать в течение 50 минут. Судя по фотографиям с места происшествия, больше всего досталось внедорожнику Tiguan. В настоящий момент полицейские разыскивают злоумышленника.

фото: МЧС РБ

ИСТОЧНИК KP.RU