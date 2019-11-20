2019-11-20T11:22:41+03:00
Общество

Власти Уфы покроют дефицит бюджета кредитом на миллиард рублей

Средства предоставит «Сбербанк» и «Открытие»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Переводы начнутся до 31 декабряПереводы начнутся до 31 декабряФото: Мария ЛЕНЦ
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Власти Уфы покроют дефицит бюджета на 2019 год в 884 млн рублей кредитами на общую сумму в миллиард рублей. Средства администрации города предоставят две крупные организации «Сбербанк» и «Открытие» – собственно, только они и конкурировали между собой на всех торгах.

Согласно сайту госзакупок, всего было проведено десять аукционов. Определяющим фактором для определения победителей стало снижение максимальной цены контракта, которая была ограничена 40 млн рублей. В эту сумму входят процентная ставка, стоимость комиссий, плата за открытие кредитной линии и обслуживание.

Две закупки взял на себя Банк «Открытие», снизив цены до 35 млн рублей. В остальных аукционах победил «Сбербанк» с уступками от 33,95 млн до 34,4 млн рублей, сообщает «РБК-Уфа». Кредитные организации начнут выделять средства не позднее 31 декабря текущего года, а срок погашения – пять лет с момента заключения контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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