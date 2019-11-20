Жительница Башкирии лишилась 400 тысяч рублей после разговора с незнакомкой

СЕГОДНЯ 09:35 2019-11-20T09:40:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Стерлитамаке гадалка «сняла порчу» местной жительнице за 400 тысяч рублей. В полицию 73-летняя женщина обратилась в минувшую субботу, хотя само преступление произошло еще седьмого ноября.

Как передал собственный источник «КП-Уфа», пенсионерка рассказала правоохранителям, что в злополучный день около ее дома к ней подошла неизвестная женщина и предложила снять порчу. Как это обычно бывает, гадалка для совершения таинственного обряда попросила деньги. Доверчивая бабушка пошла навстречу и в итоге лишилась 383 тысяч рублей. Когда мошенницы и след простыл, у потерпевшей в руках остался только платок с кусками нарезанной газеты.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере». Сейчас они пытаются разыскать злоумышленницу.

ИСТОЧНИК KP.RU