В сгоревшем частном доме в Башкирии обнаружили тело женщины

СЕГОДНЯ 09:14 2019-11-20T09:25:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В пожаре в Янаульском районе Башкирии погибла пожилая женщина. О трагическом инциденте сообщили в региональном МЧС.

Сообщение об охваченном огнем бревенчатом доме, расположенном по улице Нижняя села Югамаш, поступило на пульт диспетчера аварийной службы сегодня, 20 ноября, в 00:03. На вызов были направлены три единицы техники и 12 сотрудников МЧС. По приезде спасателей происходило открытое горение.

Пожар огнеборцам удалось ликвидировать спустя почти час после вызова, в 00:54. В ходе тушения они обнаружили погибшую 84-летнюю женщину. Сейчас дознаватель МЧС устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU