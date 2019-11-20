В сгоревшем частном доме в Башкирии обнаружили тело женщины
В пожаре в Янаульском районе Башкирии погибла пожилая женщина. О трагическом инциденте сообщили в региональном МЧС.
Сообщение об охваченном огнем бревенчатом доме, расположенном по улице Нижняя села Югамаш, поступило на пульт диспетчера аварийной службы сегодня, 20 ноября, в 00:03. На вызов были направлены три единицы техники и 12 сотрудников МЧС. По приезде спасателей происходило открытое горение.
Пожар огнеборцам удалось ликвидировать спустя почти час после вызова, в 00:54. В ходе тушения они обнаружили погибшую 84-летнюю женщину. Сейчас дознаватель МЧС устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU