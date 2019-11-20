2019-11-20T08:31:52+03:00
Происшествия

В Уфе после столкновения с троллейбусом внедорожник сбил пешехода

Автомобиль отбросило на тротуар, где находился мужчина
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД по Уфефото: ГИБДД по Уфе
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В Уфе после столкновения с троллейбусом внедорожник оказался на тротуаре и сбил пешехода. По данным столичной ГИБДД, инцидент произошел вчера днем, 19 ноября.

На улице Суворова 57-летний водитель за рулем Vortex Tingo врезался в ехавший по улице Кольцевой троллейбус. Общественный транспорт двигался по десятому маршруту.

фото: ГИБДД по Уфе

фото: ГИБДД по Уфе

После столкновения автомобиль отбросило с проезжей части на тротуар, где стоял 40-летний мужчина. В результате пешеход пострадал от наезда. Мужчину с различными травмами доставили в ближайшую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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