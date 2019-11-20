2019-11-20T07:29:55+03:00
Общество

В Башкирии дети все чаще заболевают опасной инфекцией

За сентябрь коклюшем заразились 77 человек, включая 66 детей до 14 лет
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Башкирии участились случаи заболевания коклюшем. Только за сентябрь-2019 острой инфекцией заразились 75 человек, из которых 66 – дети до 14 лет.

Как сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на данные Росздравнадзора, всего за 9 месяцев текущего года в республике зафиксирован 391 случай заражения коклюшем среди детей (+20,3%) и 39 – среди взрослых (+30%).

Напомним, что недавно в СМИ появилась информация, что школьников косит внебольничная пневмония, и многие школы вынуждены были даже закрыться на карантин. Региональный Роспотребнадзор опроверг эту информацию, уточнив, что случаи внебольничной пневмонии, конечно, фиксируются, но реже по сравнению с прошлым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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