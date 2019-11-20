В Башкирии дети все чаще заболевают опасной инфекцией
В Башкирии участились случаи заболевания коклюшем. Только за сентябрь-2019 острой инфекцией заразились 75 человек, из которых 66 – дети до 14 лет.
Как сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на данные Росздравнадзора, всего за 9 месяцев текущего года в республике зафиксирован 391 случай заражения коклюшем среди детей (+20,3%) и 39 – среди взрослых (+30%).
Напомним, что недавно в СМИ появилась информация, что школьников косит внебольничная пневмония, и многие школы вынуждены были даже закрыться на карантин. Региональный Роспотребнадзор опроверг эту информацию, уточнив, что случаи внебольничной пневмонии, конечно, фиксируются, но реже по сравнению с прошлым годом.
ИСТОЧНИК KP.RU