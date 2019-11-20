В Башкирии вспыхнул пожар в исправительной колонии

СЕГОДНЯ 06:58 2019-11-20T06:58:31+03:00

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Вчера вечером, 19 ноября, в Мелеузе случился крупный пожар на территории исправительной колонии на улице Ленина. Прибывшие спасатели обнаружили, что горит кровля одноэтажного цеха по обработке древесины, а общая площадь возгорания составляет более 500 метров. На тушение огня прибыли 36 пожарных и 10 единиц спецтехники. Буквально через 20 минут пожар был ликвидирован, обошлось без погибших и пострадавших. Причину возгорания сейчас определяют дознаватели МЧС.

- Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС и УФСИН по Башкирии, - уточнили в экстренном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU