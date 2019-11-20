В Башкирии волонтеры ищут пропавшего подростка с задержкой психического развития
В Бижбулякском районе полицейские и волонтеры разыскивают 15-летнего Алексея Ракипова из села Михайловки. Подросток пропал вчера вечером, 19 ноября, и его близкие немедленно обратились за помощью, поскольку Алексей страдает задержкой психического развития и может нуждаться в медицинской помощи. Сейчас волонтеры РОО «Поиск детей - Башкортостан» собирают добровольцев на автомобилях, чтобы тщательно прочесать окрестности деревни.
Приметы: рост около 170 см, худощавое телосложение, карие глаза, короткие русые волосы.
Был одет: темно-зеленая болоньевая куртка, черные брюки, черная обувь до колен.
Если вам что-то известно о местонахождении подростка, просьба немедленно сообщить в полицию или поисковикам по номеру 8(927)954-02-58.
ИСТОЧНИК KP.RU