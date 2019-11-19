«Помыл машину и умер»: в Башкирии на автомобильной мойке скончался мужчина

19 Нояб. 20:03 2019-11-19T20:03:14+03:00

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Сегодня днем, 19 ноября, посетители автомобильной мойки с самообслуживанием в Ишимбае стали очевидцами трагедии: там скоропостижно скончался 59-летний мужчина, приехавший помыть свой автомобиль. Люди вызвали скорую помощь, но прибывшим медикам оставалось только зафиксировать факт смерти.

- По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб, - пишут очевидцы в местном паблике в соцсетях. – Только помыл машину, вышел и умер. Соболезнуем родственникам.

- Хорошо, хоть не за рулем умер, а то аварии, возможно, с жертвами, было бы не избежать, - отмечают комментаторы.

"КП-Уфа" приносит соболезнования родственникам умершего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU