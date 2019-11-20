Стало известно, какие дороги отремонтируют в Уфе в 2020 году

СЕГОДНЯ 07:13 2019-11-20T07:13:34+03:00

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В 2020 году в Уфе планируется капитальный ремонт дорожного покрытия на пяти улицах. Об этом сообщил начальник управления по строительству и ремонту дорог Радмил Муслимов во время очередного оперативного совещания в уфимской мэрии.

Всего в планах городских властей отремонтировать 22 участка улично-дорожной сети общей протяженностью более 23 километров. Капитальный ремонт дорожного покрытия будет проводиться на бульваре Ибрагимова и Хадии Давлетшиной, на улице им. Мустая Карима, Шафиева, Парковой, Города Галле от проспекта Октября до Комсомольской. При этом мэр Уфы Ульфат Мустафин подчеркнул, что контракты по всем объектам необходимо заключить весной, чтобы уже в мае приступить к ремонтным работам

Также в планах дорожников продолжить реконструкцию Бельского моста в створе улицы Воровского, а также строительство улицы Валерия Лесунова и бульвара Баландина.

ИСТОЧНИК KP.RU