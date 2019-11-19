Жителя Башкирии, которого три дня искали родственники и полиция, нашли убитым в овраге
Жителя Ишимбайского района, которого три дня разыскивали родственники и полиция, нашли убитым в овраге неподалеку от деревни Михайловка. Вскоре следователям и оперативником удалось вычислить подозреваемого в жестокой расправе и задержать его. Им оказался 38-летний сосед убитого.
По первоначальной версии следствия, 12 ноября мужчины серьезно повздорили, после чего один из оппонентов схватил палку и нанес несколько ударов по голове своего 60-летнего соседа. Поняв, что мужчина не дышит, сельчанин вывез тело и спрятал в овраге в двух километрах от деревни, после чего преспокойно отправился по своим делам.
- В настоящее время мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - уточнили в пресс-службе регионального следкома.
ИСТОЧНИК KP.RU