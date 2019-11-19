2019-11-19T19:22:56+03:00
Происшествия

Жителя Башкирии, которого три дня искали родственники и полиция, нашли убитым в овраге

С мужчиной жестоко расправился его сосед, а потом вывез и спрятал тело
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Жителя Ишимбайского района, которого три дня разыскивали родственники и полиция, нашли убитым в овраге неподалеку от деревни Михайловка. Вскоре следователям и оперативником удалось вычислить подозреваемого в жестокой расправе и задержать его. Им оказался 38-летний сосед убитого.

По первоначальной версии следствия, 12 ноября мужчины серьезно повздорили, после чего один из оппонентов схватил палку и нанес несколько ударов по голове своего 60-летнего соседа. Поняв, что мужчина не дышит, сельчанин вывез тело и спрятал в овраге в двух километрах от деревни, после чего преспокойно отправился по своим делам.

- В настоящее время мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - уточнили в пресс-службе регионального следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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