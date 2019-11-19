2019-11-19T18:38:14+03:00
Общество

«Может, это наши деньги?»: объявились «хозяева» купюр, которые высыпались из пальто бабушки в уфимской больнице

Житель Челябинска заявил, что потерял 320 тысяч на трассе под Уфой
Яна БАЗЕКИНА
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Всего в карманах и подкладке пальто у старушки обнаружилось около 300 тысяч рублей. Фото: скриншот видеоВсего в карманах и подкладке пальто у старушки обнаружилось около 300 тысяч рублей. Фото: скриншот видео
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История с 87-летней бабушкой, из пальто которой на приеме у врача посыпались деньги, получила неожиданное продолжение. Оказывается, объявились «хозяева» купюр, которые уверены – это их деньги, а бабушка их просто подобрала на дороге.

- Мы потеряли на трассе М-5 под Уфой 320 тысяч рублей. Ехали из Челябинска в Златоуст покупать машину, и из кармана деньги выпали. Суммы очень похожи, вряд ли это простое совпадение. Бабуля нашла деньги, поэтому мы очень бы хотели с ней связаться и хотя бы спросить – где она их нашла, - приводит ГТРК «Башкортостан» слова некого Никиты из Челябинска.

Напомним, что необычная пациентка поступила в городскую больницу №8 на скорой 16 ноября. Старушку, которая потерялась и плохо ориентировалась в пространстве, заметили прохожие и вызвали медиков. Когда врачи стали думать, где найти родственников женщины, она решила встать, и в этот момент из ее пальто посыпался ворох пятитысячных и других купюр помельче. Все деньги медики пересчитали, аккуратно упаковали в пакет, после чего вернули пенсионерке. Позже старушку забрал ее родной внук и отвел домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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