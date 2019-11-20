Башкирия покажет инвестиционный и экономический потенциал в Австрии
С 19 по 21 ноября в австрийской Вене делегаты из Башкирии проведут комплексную презентацию инвестиционного и экономического потенциала республики. Об этом сообщает региональный госкомитет по внешнеэкономическим связям.
Делегацию возглавит вице-премьер Башкирии Андрей Назаров. В состав представителей республики также войдут глава минэкономразвития Рустам Муратов, министр промышленности Александр Шельдяев, председатель госкомитета по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов и руководитель госкомитета по торговле Алексей Гусев. В мероприятии примут участие представители МИД России, властных органов Башкирии, более 50 предпринимателей республики, а также австрийские компании.
В качестве основной цели визита указывается презентация инвестиционного и экономического потенциала Башкирии. Она пройдет в Палате экономики Австрии. Здесь выступят официальные лица и будут представлены компании из Башкирии. В свою очередь австрийские фирмы поделятся опытом реализации проектов в республике. Планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве.
ИСТОЧНИК KP.RU