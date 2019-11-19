2019-11-19T16:00:41+03:00
Происшествия

Бывшего борца с коррупцией из МВД Башкирии посадили за взятничество на восемь лет

Гособвинитель запрашивал 15 лет «строгача»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Юсупова осудили на восемь лет строгого режимаЮсупова осудили на восемь лет строгого режимаФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Уфимский районный суд вынес приговор 38-летнему бывшему начальнику ОБЭПа МВД РБ Ильнуру Юсупову и его сообщнику, 61-летнему экс-главе Дмитриевского сельсовета Михаилу Андрееву. В зависимости от участия в преступлениях их судили по нескольким статьям: «получение взятки», «злоупотребление должностными полномочиями», «мошенничество» и «растрата».

Суд установил, что в 2011 году тогда еще руководитель отделения по борьбе с экономическими преступлениями получил взятку в 600 тысяч рублей и снегоход за 230 тысяч рублей за отказ в возбуждении дела. Тогда же Юсупов истребовал у главы Николаевского сельсовета подлинники похозйственных книг. В одну из них были включены поддельные записи о наличии у супруги злоумышленника и ее матери 30 соток земли в деревне Ушаково. Участки стоимостью более 500 тысяч рублей были незаконно оформлены в собственность.

В течение двух лет, с 2014 по 2016 годы полицейский и родственник его жены, глава Дмитриевского сельсовета, вывели из муниципальной собственности 23 гектара дорогостоящей земли под Уфой. Помимо этого, начальник ОБЭПа оформил в собственность знакомых около 120 гектаров земли стоимостью более 5,7 млн рублей в дерене Нурлино.

Ущерб от действия преступников был оценены в более чем 7 млн рублей. В 2017 году полицейский был уволен по представлению прокуратуры Башкирии в связи с утратой доверия. Такая же участь постигла главу Дмитриевского сельского поселения. Вину в совершенных преступлениях подсудимые так и не признали. Присвоенные земельные участки были возвращены в муниципальную собственность.

Суд назначил Юсупову наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима и лишил его права занимать должности во властных и правоохранительных структурах на пять лет. Помимо этого, экс-полицейского оштрафовали на 50 тысяч рублей. Его сообщник, бывший глава сельсовета, отделался условным наказанием: четыре года с трехлетним испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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