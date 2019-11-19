2019-11-19T14:11:47+03:00
Общество

«Лебединая верность»: в Башкирии две птицы разбились о лед на реке

От удара ледяная корка треснула
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Погибших лебедей протащило ветром несколько метровПогибших лебедей протащило ветром несколько метров
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В башкирском городе Сибай трагически погибли два лебедя. Птицы разбились о лед, который образовался на реке Худолаз. Несчастных обнаружил местный житель. Он снял тела животных на камеру телефона и опубликовал видео в соцсетях.

– Вот в лед вмерзшие лебеди. Оба разбитые лежат, – говорит голос за кадром. – Они не смогли улететь на юг и упали прямо на лед. Жалко, конечно.

По словам мужчины, толщина льда на реке составляет около восьми сантиметров, однако удар был такой силы, что корка попросту треснула. После того как лебеди разбились, их тела на некоторое расстояние протащил ветер.

В комментариях пользователи предположили, что птицы сиганули в реку за рыбой. Кое-кто вспомнил о расхожем выражении «лебединая верность»: «если один из лебедей погибает, то второй взлетает высоко и камнем падает в низ», – написал сибаец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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