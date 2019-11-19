2019-11-19T09:38:50+03:00
Общество

Радуемся все, кроме Ульфата Мансуровича: Радий Хабиров затроллил мэра Уфы

Глава республики рассказал, как администрация города прошла первое испытание снегом
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях затроллил мэра Уфы Ульфата Мустафина. Дело в том, что в столице Башкирии, как и во всей республике, прошел обильный снегопад – а это настоящий вызов для городской администрации.

– Мы с вами радуемся снегу. Все, кроме Ульфата Мансуровича, – написал руководитель республики. – Первое испытание Уфа прошла неплохо. 240 единиц техники вывезли за ночи более 1000 кубов снега.

Хабиров добавил, что дороги и тротуары обрабатываются противогололёдным материалом «Бионорд». Благодаря этому сегодня утром в городе не было больших заторов. Он также напомнил, что муниципалитеты чистят только магистральные дороги и тротуары. а владельцы магазинов, кафе, парикмахерских и других организаций сами должны решать проблему с уборкой прилегающей территории.

– Везде ли это выполнено? Пишите в комментариях, где ещё есть проблемы – будем дожимать, – заключил глава Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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