«Своего хозяина никогда не бросал»: в Башкирии ищут дом для верной собаки, которая не дождалась хозяина из больницы

СЕГОДНЯ 06:48 2019-11-20T06:48:30+03:00

Бим сидит у двери больше недели, а жители дома прогоняют пса на мороз

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С 12 ноября у пса Бима из Стерлитамака нет дома. Собака вынуждена сидеть у своей двери и ждать хозяина, который больше никогда не придет. Жильцы подъезда гонят его на улицу, а неравнодушные волонтеры пытаются найти ему новый дом.

Все началось с того, что 12 ноября пожилому хозяину дома стало плохо с сердцем. Мужчине вызвали скорую, увезли в больницу, а Бима оставили на улице. Целую неделю пенсионер пытался выкарабкаться, но чуда не произошло, и накануне он скончался.

Так Бим и остался совсем один на улице.

- Заберите, пожалуйста. Можно в деревню, будет очень верным и преданным другом. Своего пожилого хозяина никогда не бросал. С подъезда его все гонят. Кормим его с соседкой. Очень жалко его, - написала Оксана.

Волонтеры обещают привезти собаку по любому адресу. Связаться можно по телефону 8 (989) 951-11-57.

ИСТОЧНИК KP.RU