2019-11-19T12:52:10+03:00
Общество

«Говорила с невестой – она только плачет»: в Башкирии пропал 24-летний Александр Шигапов

Парень вышел из дома на пять минут и не вернулся
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Дома парня ждет беременная невестаДома парня ждет беременная невеста
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В башкирском городе Учалы четыре дня назад пропал 24-летний Александр Шигапов. В 9:30 утра 15 ноября он вышел из дома по улице Сибайской в магазин и не вернулся домой. Известно, что он приехал в республику из Оренбурга, потому что познакомился здесь с девушкой. Они живут вместе, совсем скоро у них должен родиться первенец.

– Он жил с девушкой, гражданской супругой, через два месяца должна родить. Вышел из дома за сигаретами – и все. Больше не вернулся. Говорила с невестой – она только плачет. Я даже поговорить с ней толком не могу, – рассказала «КП-Уфа» мать пропавшего Светлана. Женщина обратилась в полицию.

Приметы: рост – 180-182 см, темно-русые волосы, худощавое телосложение. В день пропажи, был одет черную вязаную шапку, чёрную куртку, синие джинсы, чёрные кроссовки.

Если вам известно о местонахождении Александра Шигапова, позвоните по номеру 89501854354 (Светлана, мать пропавшего) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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