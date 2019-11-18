2019-11-18T07:30:35+03:00
Происшествия

Под Уфой в кювет опрокинулся «ЗАЗ Шанс», пострадала девушка

ДТП случилось по дороге в Шакшу
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УГИБДД по БашкирииФото: УГИБДД по Башкирии
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Поздно вечером в воскресенье, 17 ноября, в Уфимском районе «ЗАЗ Шанс» улетел в кювет. 32-летний водитель авто - житель Бураевского района - ехал по трассе М5 «Урал» в сторону Шакши. Вероятно, мужчина потерял управление: на третьем километре дороги машину вынесло с проезжей части на обочину, где она перевернулась.

- В результате 24-летняя пассажирка обратилась за медицинской помощью, - пояснили в Управлении ГИБДД по Башкирии.

Всего на прошедший день в республике зарегистрировали семь аварий, в которых пострадали восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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