В Башкирии возобновляется движение туристического поезда «Легенда Урала»

СЕГОДНЯ 06:51 2019-11-18T06:51:12+03:00

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С 30 ноября в Башкирии возобновляется движение поезда «Легенда Урала». Он будет курсировать по маршруту Уфа - Новоабзаково по выходным.

Из столицы Башкирии туристическая электричка будет отходить в 06.56 по местному времени, а пункта назначения она достигнет к 13.07. В обратный путь поезд отправится в 17.21 и прибудет в Уфу в 23.17. По пути поезд проедет Ассы, Инзер, Айгир и Белорецк.

В этом году поездка на «Легенда Урала» будет стоить 655 рублей 20 копеек. Для школьников и студентов предусмотрена 50-процентная скидка, детям же билет и вовсе обойдется в 163 рубля с копейками.

ИСТОЧНИК KP.RU