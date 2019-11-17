2019-11-17T21:37:56+03:00
Общество

Уфимец-андрогин сделал грудь и стал востребованной по всему миру моделью

Заки Мусин по образованию инженер-технолог, но свою жизнь он связал с совсем другой профессией
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: Instagran героя публикации. Фотограф: Alena Bezhinar’фото: Instagran героя публикации. Фотограф: Alena Bezhinar’
Изменить размер текста:

Парень из Уфы Заки Мусин после смены гендера начал покорять модельные подиумы. В течение нескольких лет облик молодого человека менялся, и сейчас его практически невозможно отличить от девушки.

По словам самого Заки, он всегда ощущал себя «другим», отличавшимся от одноклассников в школе и одногруппников в университете. Были попытки слиться с толпой, но парень будто бы неосознанно все равно выделялся.

Серьезные изменения во внешнем облике Мусина начались на втором-третьем курсе учебы в БГАУ. Тогда, как парень рассказал в интервью изданию Медуза, он отрастил волосы, изменил стиль и «становился красивее» – это помогало ему избавить от комплексов, которые возникли из-за несовершенства кожи.

В студенческие годы Заки выглядел примерно так. Фотограф: Ада Самигуллина

В студенческие годы Заки выглядел примерно так. Фотограф: Ада Самигуллина

После окончания университета Заки переехал в Москву. Там он танцевал гоу-гоу в бикини на каблуках в клубе «Рай». Когда его красили перед выступлениями визажисты, он запоминал запоминал их действия и повторял дома, становясь все более женственным. В то же время стали популярны модели-андрогины, благодаря чему парень принял участие в коммерческих съемках для интернет-магазинов, а затем вышел на подиумы модных столичных показов.

Со временем некогда уфимский студент, скрывающий свою женственность, все больше и больше стал походить на девушку: черты лица и фигура, макияж и одежда – каждая деталь была буквально выточена под образ привлекательной модели c обложки «глянца».

Сейчас Мусину 27 лет, и у него куча поклонников по обе стороны гендерной принадлежности. В своем Instagram он пишет о себе исключительно как о женщине. По профилю Заки уже можно изучать географию: он периодически бывает в Милане, Ницце, Дубае и ряде других зарубежных городов. В том самом интервью парень признавался, что не собирается делать маммопластику или менять пол, однако, судя по недавней фотографии в Instagram, как минимум на первую операцию он все-таки решился.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В уфимской больнице из бабушки высыпались сотни тысяч рублей
В Башкирии впервые наказали чиновника за искажение названия населенного пункта
Смертельная авария на трассе в Башкирии: лоб в лоб столкнулись Лада и УАЗ
Главе Башкирии показалась остроумной шутка на КВН про депутатов-динозавров из Курултая
Власти Башкирии хотят за два года обновить троллейбусный парк Уфы и Стерлитамака
В Башкирии молодой водитель на легковушке опрокинулся в кювет: пассажир погиб на месте
«Рисковала жизнью как минимум три раза»: уфимская красавица станцевала на крыше движущейся машины
Под Уфой из воды извлекли тела двоих человек
В Башкирии разыскивают 16-летнюю девушку в серо-голубом шарфе
«Значимый шаг в развитии нашего города»: мэр Нефтекамска открыл первый «Макдоналдс», а жители устроили толкучку
В Уфе осушают озеро в парке Кашкадан
В Башкирии погибли двое подростков, их трупы обнаружили в гараже
Синоптики рассказали, когда в Башкирию придут морозы
Пьяный молодой водитель из Башкирии насмерть сбил уфимца и сбежал с места ДТП
Власти Уфы напомнили горожанам о дополнительном отгуле
Пожар в пятиэтажном доме в Башкирии унес жизнь женщины
В Башкирии неизвестные выпотрошили пса
«Локомотив» прервал победную серию «Салавата Юлаева»
«Мама смотрит в окно и ждет»: в Башкирии ищут мужчину, пропавшего при загадочных обстоятельствах
В Башкирии микроавтобус врезался в "Ниву", есть пострадавшие
Улицу Галле в Уфе планируют продлить и реконструировать