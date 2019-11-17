В уфимской больнице из бабушки высыпались сотни тысяч рублей

17 Нояб. 20:11 2019-11-17T20:11:49+03:00

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В городскую больницу №8 в Уфе доставили бабушку, из которой высыпались сотни денежных купюр – всего медработники насчитали почти триста тысяч рублей. Процесс подсчета заначки они засняли на видеокамеру.

О необычном случае журналистам ufa1.ru рассказал собственный источник. По его словам, вчера, 16 ноября, возле одной из остановок горожане заметили бабушку. Она был потеряна и дезориентирована, и неравнодушные прохожие вызвали ей скорую помощь.

Пожилую пациентку доставили в 8-ю городскую больницу. Когда пенсионерка встала с кушетки, чтобы пройтись, из-под подола, карманов и воротника ее пальто начали высыпаться сотни денежных купюр номиналом от 50 до 5 000 рублей.

Позже выяснилось, что 87-летняя пенсионерка проживает под одной крышей с внуком в квартире на улице Невского. Когда парень вышел за хлебом, бабушка тоже решила зря времени не терять: она прихватила с собой всю наличность, распихав ее куда могла, и пошла на прогулку. Основная часть была спрятана в тканом поясном мешке.

Во время подсчета денег в больнице один из медработников снимал все на камеру. Средства были рассортированы и подсчитаны под бдительным надзором главной героини. В общей сложности врачи у пациентки с собой было 287 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/744345" frameborder="0"></iframe> В Уфе медики помогли денежной бабушке.

ИСТОЧНИК KP.RU