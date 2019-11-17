В Башкирии впервые наказали чиновника за искажение названия населенного пункта

17 Нояб. 18:57 2019-11-17T18:57:43+03:00

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Управление Росреестра по Башкирии выявило употребление искаженного названия населенного пункта на дорожном указателе трассы регионального назначения. За это должностное лицо привлекли к ответственности. Случай применения наказания за данное правонарушение стал первым в республике, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняют коллеги из «РБК-Уфа», речь идет о дорожном указателе села Сихонкино. Сотрудник Управления дорожного хозяйства не проследил за тем, чтобы название населенного пункта было написано корректно. В итоге вместо оригинального наименования на табличке, поставленной в пяти километрах от села Булгаково, водители видели надпись «Сихон».

Юридическое лицо уже исправило оплошность. В отношении него было возбуждено административное производство в соответствии со статьей КоАПа – нарушение законодательства о наименованиях географических объектов. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа от двух до трех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU