Жители Стерлитамака чуть не устроили давку на открытии «МакДоналдса»

СЕГОДНЯ 13:40 2019-11-16T13:40:02+03:00

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Сегодня в Стерлитамаке открылся первый в городе ресторан быстрого питания «МакДоналдс». Кафе международной сети расположилось в спортивно-развлекательном комплексе «Искра».

Конечно, до ажиотажа как на Пушкинской площади в 1990 году не дошло, но для небольшого города толпа собралась внушительная. Несколько сотен местных жителей буквально атаковали ресторан быстрого питания, пытаясь стать одними из первых клиентов.

Открыть «МакДоналдс» с первого раза в Стерлитамаке не удалось. Сначала компания планировала разместиться на месте магазина «Яблоко», затем присмотрелась к торговому центру «Фабри», но оба проекта были отклонены. Теперь же ресторан быстрого питания открылся в спортивно-развлекательном центра «Искра».

Далеко не все жители Стерлитамака оценили новое кафе в центре города. Многие комментаторы вспомнили о том, что фастфуд вреден для здоровья. Другие же отметили, что в городе и без «МакДоналдса» полно фастфуда, например, вагончики с шаурмой, которую тоже сложно назвать полезной пищей.

ИСТОЧНИК KP.RU