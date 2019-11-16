В Башкирии обнаружили тела трагически погибших супругов

СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-16T11:46:25+03:00

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В одном из домов в Дюртюлях 8 ноября обнаружили тела пожилых супругов. Предположительно, они пролежали там почти пять дней.

Как сообщил "КП-Уфа" собственный источник в правоохранительных органах, 73-летняя женщина стала жертвой убийства. У нее в груди зияла колото-резаная рана от ножа. Справа от тела женщины находился труп ее 78-летнего супруга. Судя по всему, пенсионер свел счеты с жизнью. С места происшествия стражи порядка изъяли кухонный нож и частицы бурового вещества.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 - убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU