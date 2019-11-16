Молодая мать двоих детей из Башкирии заявила, что над ней надругались в собственном доме

СЕГОДНЯ 09:46 2019-11-16T09:48:39+03:00

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В полицию Янаула обратилась 31-летняя местная жительница.

Женщина рассказала, что в ночь на 9 ноября над ней жестоко надругались в собственном доме. В преступлении она обвинила своего же супруга. По словам пострадавшей, 36-летний мужчина схватил нож, а затем, угрожая расправой, изнасиловал ее и совершил различные насильственные действия сексуального характера. Истязания над молодой мамой двоих детей продолжались примерно три часа.

Как сообщил "КП-Уфа" собственный источник в правоохранительных органах, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статья 131 и 132 УК РФ - "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Муж жертвы задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU