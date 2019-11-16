В Башкирии микроавтобус врезался в "Ниву", есть пострадавшие
Травмы получили два человека
Фото: УГИБДД по Башкирии
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Мужчина и женщина пострадали в аварии, которая случилась около 11 часов дня 15 ноября на дороге между Чишмами и селом Киргиз-Мияки.
44-летний житель Уфы направлялся в сторону поселка Чишмы на своем личном микроавтобусе "Форд Транзит". На 30 километре дороги он въехал во впереди идущую "Ниву", та от удара съехала с проезжей части на обочину.
Как сообщили в Госавтоинспекции региона, в ДТП пострадали двое - оба пассажиры легковушки: 52-летний мужчина и 32-летняя женщина. Их состояние не уточняется.
Фото: УГИБДД по Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU