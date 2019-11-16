Под Уфой пламя охватило одноэтажный дом

СЕГОДНЯ 14:16 2019-11-16T14:16:43+03:00

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В поселке Михайловка Уфимского района накануне вечером, 15 ноября, произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 19:43 по местному времени. Подоспевшие пожарные обнаружили, что пламя охватило кровлю одноэтажного здания. Площадь возгорания составила 20 "квадратов". К счастью, огонь потушили до того, как он распространился по всему строению.

- К тушению от МЧС России привлечено 29 человек личного состава и 10 единиц техники, - уточнили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

В результате ЧП никто не пострадал. Причины возгорания установят дознаватели.

Фото: МЧС по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU