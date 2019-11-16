Улицу Галле в Уфе планируют продлить и реконструировать
Уфимские власти планируют реконструировать улицу имени города Галле. Проезжую часть от моста через реку Белую до улицы Комсомольской хотят расширить до 22-29 метров, проложить по обеим сторонам велодорожки и тротуары.
На следующем отрезке, от улицы Комсомольской до проспекта Салавата Юлаева, планируется снести некоторые дома, а саму дорогу расширить до 22 метров. По информации издания Ufacitynews.ru, здесь тоже должны обустроить тротуары и полосы безопасности
Далее - от проспекта до моста через Уфу - планируется построить продолжение улицы. Она пройдут над Восточным выездом.
ИСТОЧНИК KP.RU